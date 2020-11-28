Son dakika haberler: Koronavirüs vakalarının arttığı o ilde ibretlik görüntü! 'Perdeyi açmaya korkar oldum'

Mezarlıktaki bu manzarayı görenlerin, biraz olsun korkup evlerinde durmalarını ve daha tedbirli olmalarını umuyorum.

İnsanların feryatlarını duyuyorum, ağlama seslerini duyuyorum ve ağlamaya başlıyorum. Gerçekten çok zor. Bunları söylerken bile titriyorum, içimden ağlamak geliyor" dedi.