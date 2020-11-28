Son dakika haberler: Koronavirüs vakalarının arttığı o ilde ibretlik görüntü! 'Perdeyi açmaya korkar oldum'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın vaka artışı konusunda uyarılarda bulunduğu Bursa'dan ibretlik görüntüler geldi. Yaz aylarına göre vaka sayılarıyla birlikte ölüm oranlarının da artmasıyla tedbirlere uyulması daha da önem kazandı.
Ölüm sayısındaki artış üzerine Bursa'da belediye ekiplerinin mezarlıklardaki çalışmaları dikkat çekti. Belediye ekiplerince Hamitler Kent Mezarlığı'nda yürütülen çalışmalar dronla havadan görüntülendi.
'PERDEMİ AÇMAYA KORKAR OLDUM'
Evinin penceresinden mezarlık görülen Gülseren Deliktaş, "Perdeyi açmaya korkar oldum. Bütün insanların bu manzarayı görüp, ibret almasını isterim. Neden insanlar hala kendi önlemlerini almıyor? Tedbirlere uymayanlar özellikle sağlık çalışanlarının vebalini nasıl üstlenebiliyorlar?
Mezarlıktaki bu manzarayı görenlerin, biraz olsun korkup evlerinde durmalarını ve daha tedbirli olmalarını umuyorum.
İnsanların feryatlarını duyuyorum, ağlama seslerini duyuyorum ve ağlamaya başlıyorum. Gerçekten çok zor. Bunları söylerken bile titriyorum, içimden ağlamak geliyor" dedi.
SAĞLIK BAKANI KOCA, UYARMIŞTI
Bursa'da vaka sayısındaki artışa dikkat çeken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, çarşamba günü yaptığı konuşmasında, "Bursa, İstanbul, Kocaeli, İzmir üçüncü zirveyi yaşıyor. Bursa, Ankara, Kocaeli, Gaziantep'te hasta yoğunluğunu yönetebilmek için sağlık kuruluşlarımız çaba harcıyor" ifadelerini kullanmıştı.