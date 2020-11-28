SON DAKİKA sokağa çıkma yasağı saatleri: İçişleri Bakanlığı 28-29 Kasım sokağa çıkma yasağı saatleri... Sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?

'(Cumartesi ve Pazar), bugün sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?' sorusu milyonlarca vatandaş tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında getirilen hafta sonu sokağa çıkma yasağı ile ilgili genelge İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlandı. Detayları öğrenmek isteyen vatandaşlar, bugün sabah saatlerinden itibaren 'sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor' ve '28-29 Kasım Hafta sonu sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlayacak ve bitecek? Şuan sokağa çıkma yasağı var mı?' sorularının yanıtlarını araştırıyor. İşte tüm bu soruların yanıtları ve son dakika haberinin ayrıntıları…

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ - BUGÜN HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Cumartesi gününe gelinmesiyle beraber tüm Türkiye geçtiğimiz hafta aylar sonra ilk kez uygulanan sokağa çıkma yasağı saatlerini araştırmaya başladı. Konuyla ilgili detaylar, İçişleri Bakanlığı genelgesinde yayınlandı. Buna göre, hafta sonu sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?

ŞUAN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI, YASAK NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kısıtlama kararı gerçekleşen kabine toplantısı sonrası ülkemizde çok ciddi bir yükselme halinin içerisinde olduğu vakalar nedeniyle verilmiş ve İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile 81 ili kapsamaktaydı…

İşte kısıtlamanın uygulanacağı o saat ve genelge detayları;