SON DAKİKA Sokağa çıkma yasağı saatleri: İçişleri Bakanlığı 28-29 Kasım sokağa çıkma yasağı saatleri! Sokağa çıkma yasağı kaçta sona erecek?

'(Cumartesi ve Pazar), bugün sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?' sorusu milyonlarca vatandaş tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında getirilen hafta sonu sokağa çıkma yasağı ile ilgili genelge İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlandı. Detayları öğrenmek isteyen vatandaşlar, bugün sabah saatlerinden itibaren 'sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor' ve '28-29 Kasım Hafta sonu sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlayacak ve bitecek? Şuan sokağa çıkma yasağı var mı?' sorularının yanıtlarını araştırıyor. İşte tüm bu soruların yanıtları ve son dakika haberinin ayrıntıları…
Cumartesi gününe gelinmesiyle beraber tüm Türkiye geçtiğimiz hafta aylar sonra ilk kez uygulanan sokağa çıkma yasağı saatlerini araştırmaya başladı. Konuyla ilgili detaylar, İçişleri Bakanlığı genelgesinde yayınlandı. Buna göre, hafta sonu sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?
Kısıtlama kararı gerçekleşen kabine toplantısı sonrası ülkemizde çok ciddi bir yükselme halinin içerisinde olduğu vakalar nedeniyle verilmiş ve İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile 81 ili kapsamaktaydı…
İşte kısıtlamanın uygulanacağı o saat ve genelge detayları;
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GÜNLERİ NASIL?
İçişleri Bakanlığı genelgesinde yer alan bilgiler şöyle;
Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları 10:00-20:00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. Üretim, imalat ve tedarik zincirleri bu kısıtlamadan muaftır. Bu doğrultuda 28 Kasım Cumartesi günü saat 20:00'den 29 Kasım Pazar günü saat 10:00'a kadar ve 29 Kasım Pazar günü saat 20:00'den 30 Kasım Pazartesi 05:00 saatine kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.
Bundan sonraki hafta sonlarında da uygulama yeni bir karar alınıncaya kadar yukarıda belirtildiği şekilde devam edecektir.
SON DAKİKA! Kimler saat kaçta sokağa çıkabilecek? İşte Koronavirüs kısıtlamalarının tüm detayları... | Video
15 GÜNLÜK KISITLAMA GELECEK Mİ?
15 Gün sürecek kısıtlamanın uygulanacağı iddiası ile ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor ancak;
Bakan Koca, "Bu önlemler işe yaramaz ise hala tedbirlere uymakta sıkıntı çıkaran olur ise ve sayılar beklediğimiz, dilediğimiz oranda düşmez ise emin olun daha zorlayıcı kısıtlamalar da getireceğiz. Tam kapanma mı olur, şehirlerarası seyahat kısıtlaması mı olur, gece sokağa çıkma yasağı mı olur, buna karar veririz. Ama her şey sayılara bağlı. Düşerse yasaklar azalır. Düşmezse artar" dedi.
Genelgede yer alan diğer detaylar şöyle;
31.12.2020 tarihine kadar sinema salonlarının; yeni bir karar alınıncaya kadar ise kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe/salonu, elektronik oyun salonları, bilardo salonları, lokaller ve çay bahçeleri ile halı sahaların faaliyetleri durdurulacaktır. Daha önce faaliyetleri durdurulan nargile salonları ile ilgili uygulamanın aynen devamı sağlanacaktır.
Tüm illerimizde; 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız gün içerisinde 10:00 ile 13:00 saatleri, 20 yaş altı vatandaşlarımız (01.01.2001 tarihi ve sonrasında doğanlar) ise gün içerisinde 13:00 ile 16:00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek olup (işyerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma/SGK kaydı vb. belgeyi ibraz eden çalışanlar hariç), bu saatler dışında ise belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacaktır.
Sokağa çıkma kısıtlamasının günlük hayata etkisini en az düzeyde tutmak amacıyla;
AÇIK OLACAK İŞ YERİ, İŞLETME VE KURUMLAR
* Oteller ve konaklama yerleri,
* Sağlık hizmetlerinin kapasitesini arttırmaya yönelik acil inşaat, donanım vb. faaliyetleri yürüten işletme/firmalar,
* Hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri,
* Üretim ve imalat tesisleri,
* Gazete, radyo ve televizyon kuruluşları, gazete basım matbaaları ve gazete dağıtıcıları,
* Valilikler/Kaymakamlıklar tarafından yerleşim merkezleri için her 50.000 nüfusa bir adet ve il sınırları içinden geçen şehirlerarası karayolu ve varsa otoyol üzerinde her 50 km için bir adet olmak üzere belirlenecek sayıda akaryakıt istasyonu ve lastik tamircisi (Bu madde kapsamında açık olacak akaryakıt istasyonları ile lastik tamircileri kura yöntemi ile belirlenecektir),
* Sebze/meyve toptancı halleri,