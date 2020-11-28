Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Yer Afyonkarahisar! Polisleri alarma geçirdi! Bir minibüs dolusu insanın içinde yakalandı...

: Yer ! Polisleri alarma geçirdi! Bir minibüs dolusu insanın içinde yakalandı...

haberine göre; 'da yaşayan dolmuş şoförü bir şahıs, belirtiler göstermesi üzerine testi yaptırdı. Gece yaptırdığı testin sonucunun açıklanmasını beklemeden işbaşı yapan şoförün evine polisler geldi. Testinin pozitif çıktığı öğrenilen şahıs evde bulunamayınca polisler harekete geçti. Şahıs, dolmuşun direksiyonunda yakalandı. Yolcular araçtan indirilirken, şahıs KYK yurduna götürüldü.

İHA
Giriş Tarihi: 28.11.2020 15:45 Son Güncelleme: 28.11.2020 15:59 ABONE OL
Son dakika: Yer Afyonkarahisar! Polisleri alarma geçirdi! Bir minibüs dolusu insanın içinde yakalandı...

Afyonkarahisar'da korona virüs (Covid-19) testi pozitif çıkan bir şoför, şehir içi dolmuş sürerken polis tarafından yakalandı. Koronalı şoför İl Salgın Denetim ekipleri tarafından karantina sürecini geçirmek üzere KYK yurduna götürüldü.

Olay, Marulcu mahallesi Yeşilyol Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, korona virüs belirtileri gösteren Erdal E. isimli şahıs önceki gün akşam saatlerinde PCR testi yaptırdı. Ancak Erdal E., test sonucunu beklemeden Ataköy-Merkez hattında çalışan dolmuşta şoförlük yapmaya devam etti. Erdal E., sonucunun pozitif çıkmasına rağmen evinde olmadığı belirlenince İl Salgın Denetim ekipleri polise bilgi vererek yardım istedi.

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri şahsı kullandığı 03 M 203 plakalı dolmuşun Yeşilyol Caddesi üzerinde olduğunu belirledi. Ardından dolmuşun önünü polis araçları ile kesen ekipler dolmuştaki yolcuları indirerek şahsın araçta beklemesini ve dışarı çıkmamasını istedi. Sonrasında bölgeye İl Salgın Denetim ekipleri istendi.

Bunun üzerine bölgeye gelen ekipler şahsı minibüse bindirerek karantina sürecini geçireceği KYK yurduna götürdü. Şahsın neden test sonucunu beklemeden dolmuş kullanmaya devam ettiği ise belirsizliğini koruyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Yer Afyonkarahisar! Polisleri alarma geçirdi! Bir minibüs dolusu insanın içinde yakalandı...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA