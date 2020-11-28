Taksim'de maske takmayan kadın polise zor anlar yaşattı! 'Şov yapıyorlar'

POLİSE ZORLUK ÇIKARDI

Maskesini çenesine indirmiş halde yürüyen bir kadın, kendisini durdurarak ceza yazmak isteyen polislere zorlu anlar yaşattı. Polislerin kendine doğru geldiğini gören kadın, maskesini taktıktan sonra bir telefon mağazasına girdi. Arkasından mağazaya giren bir polisin maske takmadığı için kendisine ceza yazılacağını söylemesinin ardından dışarı çıkan kadın, maske takmadığının ispatlanmasını istedi. Polisin kimlik istemesine rağmen kimliğini vermemek için uzaklaşmaya çalışan kadın maskeyle yürüdüğünü iddia ederek "Metrodan çıktım, bir nefes aldım, kapattım. Bu kadar basit. Kameraları getirip şov yapıyorsun. 'Başlarım senin şovuna'. Ne yapacaksın kimliğimi? Bana böyle davranamazsın, kaç saat gördün beni maskesiz. Maskesiz dolaşsam anlarım. Sen beni gördüğünde suratımda maske vardı. Maskesiz olduğumu ispatla o zaman. Beni maskesiz görmedin sen, ceza yazamazsın. Maskesiz dolaştığımı ispatlayın" diye konuştu.