Tarihi caminin tabelası söküp kasketini astı

Mithatpaşa Mahallesi'ndeki 591 yıllık Şah Melek Camii'ne gelen imam, aydınlatma ışıklarının kırılıp, malzemelere zarar verildiğini görünce durumu polise bildirdi. Gelen polis ekipleri, yaptığı incelemede, caminin güvenlik kameralarının açılarının değiştirilip, dış cephe aydınlatmas ve bahçedeki çeşmeye zarar verildiği, sökülen tabelasının da ters çevirdiğini belirledi. Polis, inceleme sırasında dış cephesinde bulunan orta alana kasket asıldığını belirledi. Kasket ile tabelalar, incelenmek üzere alındı.

Cami cemaatinden Feyzullah Işık, sabah geldiklerinde bahçedeki çeşmeye zarar verildiğini gördüklerini belirterek, "Bunun üzerine imam güvenlik kamerasına baktı ve etrafa zarar verildiğini gördük. Tabelayı sökmüş, oradan güvenlik kamerasını ters çevirmiş. Su saatini çıkarmaya çalışmış ama çıkarmamış. Cami tabelasını kırmış" dedi.