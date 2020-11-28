Tarihi yapıların deprem dayanaklığı ölçülüyor

Erzurum Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Dilek Okuyucu, 10 kişilik lisansüstü araştırmacı grubuyla tarihi merkez Yakutiye ilçesindeki 800 ile 600 yıllık Üç Kümbetlerin yapısıyla ilgili inceleme başlattı. Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, tarihi binanın elektro kardiyografisinin çekildiğini, çıkacak sonuca göre çalışma yapacaklarını söyledi.



Yakutiye Belediyesi'nce 2021 yılında ilan edilmesi planlanan Saltuklu Yılı etkinlikleri öncesi, Saltuklular döneminden kalan Üç Kümbetlerle ilgili inceleme başlattı. Depreme dayanıklılığı konusunda inceleme yapmak amacıyla hazırlanan proje kapsamında ETÜ Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Dilek Okuyucu ve 10 kişilik lisansüstü araştırmacı tarihi yapıya sensörler yerleştirdi. Sensörler aracılığıyla binada hareketliliği inceleyen Okuyucu ve araştırmacı grup, çıkacak sonucu Yakutiye Belediyesi'ne rapor olarak verecek.





Saltuklu Emiri Emir Saltuk tarafından 800 yıl önce yaptırılan bir kümbet ile 200 yıl sonra inşa edilen 2 kümbeti incelediklerini belirten Dr. Öğretim Üyesi Dilek Okuyucu, bu alanda ilk kez böyle bir çalışma yapıldığını söyledi. Kümbet yapılarının deprem davranışını teknik olarak model analiz yaptıklarını ifade eden Okuyucu, "Nasıl ki hepimizin nabzı, kalp ritmi varsa yapıların da var. Biz buna yapıların periyodu, yapının modal davranışı parametreleri diyoruz.

Üç Kümbetler yapılarına sensörler bağlayarak nabzı yani modal davranış parametlerini elde etmeye çalışıyoruz. Buradaki temel gayemiz kümbet yapılarının davanışını ve 600-800 yıllık çok az müdahale görmüş yapıları inceliyoruz. Erzurum depremselliği yüksek bir bölge. Özellikle 1850-1870 yılları arasında çok yıkıcı depremlerin olduğu bir bölge. Bu yapılar depremlerde ayakta kalmışlar, ufak, tefek hasarlarla atlatmışlar. Bizler bu yapıları çalışarak, onlardan bilgi alıyoruz" diye konuştu. 2 kümbetteki sensörlü incelemenin tamamlandığını son olarak Saltuklu Devlet Başkanı Emir Saltuk'un türbesini incelediklerini belirten Okuyucu, lisansüstü araştırmacıların bu konuyu tez haline getireceklerini de söyledi.