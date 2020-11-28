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Televizyonu kucağına alıp kaçan hırsız yakalandı

’te Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri 4 farklı hırsızlık olayını güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek aydınlattı. Hırsızlık olaylarından birinde apartmana eli boş giren hırsız kucağında televizyonla çıktığı anlar güvenlik kamerasına anbean yansıyor.

İHA
Giriş Tarihi: 28.11.2020 10:41 ABONE OL
Televizyonu kucağına alıp kaçan hırsız yakalandı
Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde çeşitli tarihlerde gerçekleşen 4 hırsızlık olayını güvenlik kamera görüntülerinden yola çıkarak aydınlattı. 2'si evden diğer 2'si ise iş yerinden hırsızlık olayını gerçekleştiren 3 şüpheli şahsın kimliği görüntülerden tespit edildi. Yakalanarak gözaltına alınan 3 şüpheli şahıstan 2'si sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklandı.
Eli boş girdi kucağında televizyonla çıktı!
Güvenlik kamera görüntülerine yansıyan hırsızlık olaylarının ilkinde işyerine gece saatlerinde giren hırsız kasayı rahat tavırlarla para dolu kasayı boşaltırken işyerine ait dizüstü bilgisayarı da alıyor. Diğer hırsızlık olaylarından birinde ise apartmana eli boş giren hırsız apartmandan kucağında büyük bir televizyonla çıkıyor. Sakin tavırlarla apartmandan uzaklaşan hırsızın sakin tavırları dikkat çekiyor.
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Televizyonu kucağına alıp kaçan hırsız yakalandı
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