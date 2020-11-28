Van'da uyuşturucu tacirlerine operasyon

Van'ın Gürpınar ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan operasyonda çok sayıda silah ile 54 kilogram kubar esrar ve 70 kilogram kenevir ele geçirildi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu madde ve silah mühimmat kaçakçılığı ile mücadele faaliyetleri kapsamında operasyon düzenlendi.

Jandarma ekiplerinin istihbari çalışmalar sonucunda, 27 Kasım tarihinde Van'ın Gürpınar ilçesi, Çepkenli Mahallesi Yukarı Beşparmak Mezrasında 6 adreste eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi.

Operasyon düzenlenen adreslerde, 3 kaleşnikov piyade tüfeği, 1 mavzer tüfek, 1 av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca ve bu silahlara ait çok sayıda fişek ele gecirildi. Ayrıca adreslerde yapılan aramalarda 54 kilo 300 gram kubar esrar, 70 kilogram kenevir tohumu ve bir terazi ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 kişi gizlatina alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıld