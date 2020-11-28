Yangında ölen şahsın cesedi 8,5 saat sonra fark edildi!

Alınan bilgiye göre, bu sabah 07.30 sıralarında Cengiz Koçal Caddesi üzerinde bulunan bir hotelin üçüncü katında iddiaya göre elektrik kontağından yangın meydana geldi.

Olay yerine gelen itfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangından yaklaşık 8,5 saat sonra saat 16.00 sıralarında çatı katına çıkan görevliler 45 yaşındaki Kadir Yavuz cansız bedeniyle karşılaştı.

Yavuz'un cesedi savcının incelemesi ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmaları sonrasında otopsi için Yalova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.