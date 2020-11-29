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1 kg altın ve 10 bin doları alıp kaçtılar

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Giriş Tarihi: 29.11.2020 ABONE OL
1 kg altın ve 10 bin doları alıp kaçtılar
İstanbul Esenyurt'ta, para transferi merkezine giren 4 şüpheli, 1 kilogram altın, 10 bin dolar ile çok sayıda elektronik cihazı çalarak kaçtı. Bağlarçeşme Mahallesi 1106 Sokak'taki para transferi hizmeti veren bir iş yerine sabah saatlerinde çalıntı otomobille gelen 4 şüpheli, kepenkleri keserek içeri girdi. İş yerindeki elektronik cihazlar ile kasadaki 1 kilogram altın ve 10 bin doları alan şüpheliler otomobille kaçtı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, iş yerinde incelemelerde bulundu. Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için bölgede çalışma başlattı. Bu arada, şüphelilerin iş yerine gelişleri ve kepenkleri kırmaları güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.
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1 kg altın ve 10 bin doları alıp kaçtılar
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