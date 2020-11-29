12 gün direnebildi

Bilecik'te boşanma aşamasındaki kocası tarafından vurulan Cemile Nur Acar, 12 günlük yaşam mücadelesini önceki gece kaybetti. Acar'dan geriye gözü yaşlı bir anne, bir de 10 aylık bebeği kaldı. 2019'da Onur Acar ile dünya evine giren Cemile Acar, şiddetli geçimsizlikten dolayı eşine boşanma davası açtı. Bilecik Adliye Sarayı'nda görülen dava sonrası Onur Acar, Cumhuriyet Meydanı'nda eşi Cemile ve kayınpederi Abdullah Duman'a pompalı tüfek ile kurşun yağdırdı. Kayınpederinin ölümüne, eşinin de ağır yaralanmasına neden olan Onur Acar, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak Bilecik M Tipi Cezaevi'ne gönderildi. Saldırı sonrası Eskişehir Tıp Fakültesi'nde tedavi altında bulunan Cemile Nur Acar, 12 gün süren yaşam mücadelesini önceki gün kaybetti. Acar'dan geriye gözü yaşlı bir anne, bir de 10 aylık bebeği kaldı. İHA