20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri: 20 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman, saat kaçla kaç arasında?

Sokağa çıkma kısıtlamaları yaş gruplarına göre farklılık gösteriyor. Kabine toplantısında alınan kararlar doğrultusunda yayımalanan İçişleri Bakanlığı corona virüs genelgesine göre, 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri de belirlendi. Peki, genelgeye göre 20 yaş altı sokağa çıkma izin saatleri ve sokağa çıkma yasağı saatleri nasıl şekillendi? Bu başlık altında, yayımlanan son 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı maddeleri ve sokağa çıkma izni saatleri yer almaktadır.
Tüm Türkiye'de artan vaka sayısıyla birlikte yeni önlemler alındı. Sokağa çıkma yasağı, restoran ve kafelerin kapatılması, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlara kısıtlama getirilmesi gibi tedbirler salgının hızını kesmezse yeni önlemler alınabilir.
20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KAÇTA BAŞLIYOR, KAÇTA BİTİYOR?
20 yaş altı vatandaşlar (01.01.2001 tarihi ve sonrasında doğanlar) gün içinde 13:00 ile 16:00 saatleri arasında sokağa çıkabilecekler.
Son Dakika Haberleri | 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri! Restoranlar kafeler ve marketler ne zaman hizmet veriyor? | Video
Tüm illerimizde; 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız gün içerisinde 10:00 ile 13:00 saatleri, 20 yaş altı vatandaşlarımız (01.01.2001 tarihi ve sonrasında doğanlar) ise gün içerisinde 13:00 ile 16:00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek olup (işyerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma/SGK kaydı vb. belgeyi ibraz eden çalışanlar hariç), bu saatler dışında ise belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacaktır.
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