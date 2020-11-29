20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri son dakika: 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?

Sokağa çıkma yasağı saatleri son dakika: 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? Ülkemizde son dönemde artan vaka sayıları, önlemleri de beraberinde getirdi. İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüs önlemlerine ilişkin genelge yayınlandı. Bu noktada 20 yaş alttı sokağa çıkma saatleri vatandaşlar tarafından merak konusu oluyor. Peki, 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ BELLİ OLDU! YASAK NE ZAMAN BAŞLIYOR?

İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan corona virüs sokağa çıkma yasağı kısıtlamaları hakkındaki genelgenin ayrıntılarına bakıldığında 20 yaş altı yasağının hafta içi de geçerli olduğu dikkat çekiyor. İşte 20 yaş sokağa çıkma yasağı saatleri...