300 tedbirsiz ile 42 aranan şahıs yakalandı

Koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan tedbirlere istinaden günlük olarak yapılan denetimler devam ediyor. Bu kapsamda Cumartesi günü Kocaeli genelinde yapılan uygulamalarda 2 bin 21 iş yeri denetlenirken, 19 bin 674 kişiye kimlik kontrolü yapıldı.

Yapılan denetimlerde; karantina ihlali yapan 20 kişiye, maske takma kuralına uymayan 150 kişi ve 2 işyerine, sosyal mesafe kuralına uymayan 13 kişi ve 1 işyerine, yasaklanan yerlerde sigara içme yasağına uymayan 45 kişiye idari para cezası uygulandı. Aynı zamanda Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 48 kişi, ateş ölçer bulundurmayan 9 iş yeri, HES kodu bulunmayan 3 sürücü ve Covid-19 tedbir kurallarına uymayan 8 iş yeri ile tek kullanımlık ürün kullanımına uymayan 1 iş yeri olmak üzere toplamda gün boyu 300 kişiye idari para cezası uygulandı.

Yapılan kimlik kontrollerinde ise çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 42 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan Trafik tedbirlerine istinaden yapılan denetimlerde ise bin 274 araç kontrol edildi.