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650 bin makaron kargoda yakalandı

polisi, bir kargo şubesi ve bir eve baskın düzenledi. Baskında çok sayıda gümrük kaçağı, makaron, sigara, puro ve sigara kağıdı ele geçirildi.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Giriş Tarihi: 29.11.2020 10:05 ABONE OL
650 bin makaron kargoda yakalandı

Adana polisinin düzenlediği operasyonda, gümrük kaçağı 650 bin makaron, 648 bin adet sigara kağıdı, 323 paket sigara, 546 adet puro ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında, Çukurova ilçesinde bir ev ve kargo şubesine baskın yaptı. Yapılan aramalarda, gümrük kaçağı 650 bin makaron, 648 bin adet sigara kağıdı, 323 paket sigara, 546 adet puro ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

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650 bin makaron kargoda yakalandı
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