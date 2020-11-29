650 bin makaron kargoda yakalandı

Adana polisinin düzenlediği operasyonda, gümrük kaçağı 650 bin makaron, 648 bin adet sigara kağıdı, 323 paket sigara, 546 adet puro ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında, Çukurova ilçesinde bir ev ve kargo şubesine baskın yaptı. Yapılan aramalarda, gümrük kaçağı 650 bin makaron, 648 bin adet sigara kağıdı, 323 paket sigara, 546 adet puro ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.