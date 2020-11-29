Adana'da dehşet anları! İlk müdahaleyi bölgeden geçen sağlıkçılar yaptı

Sırtından yaralanan Emre A.'ya ilk müdahalesini, bu sırada yoldan geçen Gülten Yıldırım yaptı. Yıldırım, bilincini kaybetmemesi için yaralı Emre A.'yı konuşturmaya çalıştı ve çiçekçiden aldığı kağıtlarla yarasına tampon yaptı. Sağlık çalışanı olduğunu ve yaralılara müdahale ettiğini kaydeden Yıldırım, "Olay yolun karşısında olmuş. Buraya koşarak geldiler. Yaralılardı. Müdahale eden bir sağlık çalışanı arkadaş daha vardı. İkimiz müdahale ettik" dedi.