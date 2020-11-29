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’da uyuşturucudan yakalanan 17 kişiden 11’i tutuklandı

polisi uyuşturucu tacirlerine darbe indirdi.  Torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen drone destekli operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheliden 11’i tutuklandı.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Giriş Tarihi: 29.11.2020 13:11 ABONE OL
Adana’da uyuşturucudan yakalanan 17 kişiden 11’i tutuklandı

Adana Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde torbacı olarak bilinen çok sayıda uyuşturucu satıcısını belirledi ve operasyon için 24 Kasım'da düğmeye basıldı. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın alınan izinle daha önce tespit edilen adreslere eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi.

Özel harekat timleri, bazı evlerin demir kapılarını koçbaşlarıyla kırarak içeriye girerken, 17 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 17 şüpheliden 11'i, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Adana’da uyuşturucudan yakalanan 17 kişiden 11’i tutuklandı
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