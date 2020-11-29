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’da rezaletin görüntüsü!

’nin ilçelerinden sahili can çekişiyor. Bölgenin önemli turizm destinasyonlarından biri olan Akçakoca limanında çekilen görüntüler yürekleri sızlattı.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Giriş Tarihi: 29.11.2020 19:20 ABONE OL
Akçakoca’da rezaletin görüntüsü!

Düzce'nin Akçakoca ilçesi, Batı Karadeniz'in özgün sahillerinden birini barındırıyor. Ancak liman, balık almaya gelen tırların kasalarında biriken balık artıkları ve pis suları boşaltmasıyla dayanılmaz bir hal aldı. Kötü koku ve çirkin görüntü, çevredeki vatandaşların tepkisine neden oluyor.

Akçakoca’da rezaletin görüntüsü

Temizlik ve hijyen konusuna en çok dikkat etmemiz gereken salgın sürecinde Akçakoca'nın bu hali bir hayli düşündürücü…
Şerif Sarı adlı vatandaş, çektiği görüntüleri sosyal medyada paylaşarak Akçakoca'nın durumuna isyan etti.
Sarı "Liman etrafı, yani şehrin orta yeri resmen mikrop yuvası haline geldiğini ifade etmek, abartılı bir ifade olmayacağı kanaatindeyim." dedi.

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Akçakoca’da rezaletin görüntüsü!
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