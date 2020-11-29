Amasra halkı çocuklara tablet dağıttı! Başkan hemşerilerine takdirname verdi

Amasra halkının her zaman zor günlerde birlik ve beraberlik içinde olduğunu belirten Belediye Başkanı Recai Çakır "3 bin yıllık geçmişi olan ve Fatih Sultan Mehmet'in "Çeşmi Cihan" olarak belirttiği Amasra, sadece turizmin incisi değil, aynı zaman da zor günlerde hemşerilerimin sergilediği birlik ve beraberlik örneği ile de örnek bir ilçe oldu. Pandemi süresince ilk etapta tüm Amasra halkı birlik ve beraberlik içinde hareket etti. Muhtaç ailelerin gıda ve diğer ihtiyaçlarını karşıladı. Belediyemize ulaştırdıkları yardım kolilerini, Belediyemizin ekipleri kişilerin kapılarına kadar götürdü" dedi.Belediye Başkanı Çakır Amasra halkının öğrencilerin umutları olduğunu belirterek "Belediye olarak eğitim çağında olan ve uzaktan eğitim donanımı olmayan çocuklarımızın ihtiyacını karşılamak için yola çıktığımız da Amasra halkı bizi yine yalnız bırakmadı. Hemşerilerimiz 12 çocuğumuzun tablet ihtiyaçlarını karşıladılar. Belediye olarak onlara bir anı olsun, örnek teşkil etsin diye bir takdirname verdik. Bu takdirnamelerin manevi duygusu var. Tüm hemşerilerime bu zor günde gösterdikleri birlik ve beraberlik örneği için şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.Çakır Zabıta ekipleri ve kolluk kuvvetlerinin korona virüs kuralları uygulamalarında hem esnafların hem de halkın örnek olduğu, tutanak bile yazılmadığını Amasra şehri kurallara uyan bir ilçe olduğunu belirterek, bize destek olan Kaymakam Gökhan Gürbüzerol'a, polis ve jandarma teşkilatlarına ve Amasra halkına sonsuz teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.