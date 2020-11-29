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'da ev yangında itfaiye eri yaralandı

'da tek katlı evde çıkan , itifaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında ev kullanılamaz hale gelirken, alevlere müdahale etmek isteyen bir itfaiye eri yaralandı  Üçler Mahallesi'nde Yakup Ceylan'a ait tek katlı evde, bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

DHA
Giriş Tarihi: 30.11.2020 05:55 ABONE OL

Yangını fark eden Ceylan ve 2 çocuğu dışarı çıkarak alevlerin arasında kalmaktan kurtuldu. İhbarla bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin 1 saat süren çalışması sonucu kontrol altına alınan yangında ev, kullanılamaz hale geldi.

Yangına müdahale ederken itfaiye eri Beşir Aygır, dengesini kaybetip düşmesi sonucu ayağından yaralandı. Yaralı itfaiye eri, 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor

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Amasya'da ev yangında itfaiye eri yaralandı
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