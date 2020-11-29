Amasya'da ev yangında itfaiye eri yaralandı

Yangını fark eden Ceylan ve 2 çocuğu dışarı çıkarak alevlerin arasında kalmaktan kurtuldu. İhbarla bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin 1 saat süren çalışması sonucu kontrol altına alınan yangında ev, kullanılamaz hale geldi.



Yangına müdahale ederken itfaiye eri Beşir Aygır, dengesini kaybetip düşmesi sonucu ayağından yaralandı. Yaralı itfaiye eri, 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor