Ankara Antlaşması nedir? Ankara Antlaşması hangi devletler ile ne zaman imzalanmıştır?

Ankara Antlaşması, Fransa ile Türkiye arasında 1921 yılında imzalanmıştır. Ankara Antlaşması İmzacıları, Fransız diplomat Henry Franklin-Bouillon ve Türkiye Dışişleri Bakanı Yusuf Kemal Bey'di. Peki, Ankara Antlaşması önemi nedir ve Ankara Anlaşması maddeleri nelerdir? Aşağıda, Ankara Antlaşması ile ilgili tüm merak edilen detaylar ve tarihi bilgiler yer almaktadır.

ANKARA ANTLAŞMASI NEDİR?

Anlaşmanın şartlarına göre Fransızlar, Fransız-Türk Savaşı'nın sona erdiğini kabul ederek geniş alanlardan çekilerek buranın kontrolünü Türkiye'ye devretti. Ancak Türkiye'deki diğer Fransız vatandaşları ve diplomatik birimleri, anlaşmadan etkilenmedi. Bu anlaşmanın ardından, Türk hükümeti, Suriye'nin üzerindeki Fransız mandasını kabul etti. Ankara Antlaşması, 30 Ağustos 1926'da Milletler Cemiyeti Antlaşma Serisi'ne resmi olarak dahil edildi.

Ankara Antlaşması, 1920 Sevr Antlaşması ile belirlenen Suriye ile Türkiye arasındaki sınırları Türkiye'nin lehine değiştirerek Halep ve Adana şehirlerinin Türkiye'ye bırakılması sonucunu doğurdu. Batıdan doğuya Adana, Osmaniye, Maraş, Aytab, Kilis, Urfa, Mardin, Nusaybin ve Cezirat ibn Ömer (Cizre) şehir ve ilçeleri tamamıyla ülkemize devredildi. Sınır, Akdeniz'den Payas'ın hemen güneyinden Meidan Ekbis'e (Suriye'de kalacak olan) kadar devam edecek ve sonrasında güneydoğuya doğru kıvrılarak Suriye'nin Sharran bölgesindeki Marsova (Mersawa) ile Türkiye'de Karnaba ve Kilis arasında sonlanmış olacak şekilde planlandı.



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