Aynı gün dört evi soymuşlardı! Yakalandılar!

Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri, aynı gün pencerelerini açarak girdikleri dört evi soyan bir hırsızlık çetesini çökertti. Çalıntı ziynet eşyalarıyla suçüstü yakalanan şüphelilere Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında maske ile sosyal mesafe kurallarına uymadıkları için 16 bin 320 lira idari para cezası kesildi. Şüphelilerden 3'ü tutuklandı.

İstanbul Başakşehir İlçesi'nde pencereleri açarak girdikleri evlerden hırsızlık ve soygun olayları gerçekleştiren bir çete çökertildi. İddialara göre; çete üyeleri 26 Kasım Perşembe günü Başakşehir'de dört ayrı adrese pencerelerden girerek ziynet eşyaları çaldı. Soruşturma başlatan Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Seri soygun olaylarını gerçekleştirdikleri saptanan şüphelilerin kullandıkları aracın plakası belirlendi. Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri aracı da şüphelileri de kısa sürede buldu. Polislerin "Dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başlayan A.B., N.N.A., E.K. ve A.A. isimli dört şüpheli suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

İNCİ KOLYE VE İNCİ YÜZÜK BULUNDU

Şüphelilerin üzerinde ve araçta yapılan aramalarda 3.18 gram Esrar maddesi, dört çalıntı kol saati, çalıntı inci kolye, çalıntı inci yüzük, çalıntı fotoğraf makinesi, dört bin 320 lira ve pencere açmak için kullanılan büyük bir tornavida ele geçirildi. Dört şüpheliye Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında maske ve sosyal mesafe kurallarına uymadıkları için "1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na Muhalefet" gerekçesiyle toplamda 16 bin 320 lira idari para cezası kesildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. A.B. isimli şüpheli ise adli kontrol kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.