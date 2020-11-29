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Başhekim isyan etti “Hakkımızı helal etmiyorum!”

Koronavirüs vaka artışı sürerken, yapılan tüm uyarılara rağmen ’da bugün güneşli olan  havayı değerlendiren vatandaşlar sahillere koştu

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Giriş Tarihi: 29.11.2020 22:29 ABONE OL
Başhekim isyan etti “Hakkımızı helal etmiyorum!”

Sahillerde vatandaş yoğunluğunu gören Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Süleyman Türedi sosyal medya hesabından isyan etti. Türedi, "Koronavirüsle mücadelede bu zor zamanlarda biz insanımıza yoğun bakım yeri bulmak için kafa patlatırken, elimizdeki tüm imkanları, tüm eforumuzu harcarken sahil kenarında yürüyüş yapan sağlığına çok düşkün !!! insanları gördükçe hakkımızı hiçbirine helal etmiyorum" dedi.


Türedi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Çoluğunu, çocuğunu, eşini, dostunu, annesini, babasını düşünen varsa; azıcık insafı ve vicdanı olan varsa evinde kalır ve çok gerekli olmadıkça evinden çıkmaz. Biz insanımıza yoğun bakım yeri bulmak için kafa patlatırken, elimizdeki tüm imkanları, tüm eforumuzu harcarken sahil kenarında yürüyüş yapan sağlığına çok düşkün !!! insanları gördükçe hakkımızı hiçbirine helal etmiyorum. Servisler ve yoğun bakımlar dolu, ne umuyorsunuz mucize mi? Öyle bir yeteneğimiz yok, sadece insanız. Ayıptır, günahtır. Sağlıkçı ya acımadığınızı biliyoruz da bari kendinize acıyın." ifadelerini kullandı.

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Başhekim isyan etti “Hakkımızı helal etmiyorum!”
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