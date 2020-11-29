Berberler ve kuaförler açık mı? Kuaför ve berberler çalışma saatleri 2020

Koronavirüs salgını tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkilerini göstermeye devam ediyor. Vaka sayılarının son haftalarda artış göstermesi ile birlikte, İçişleri Bakanlığı tarafından alınan önlemlerin bulunduğu genelge yayınlandı. Genelgede ise berberler ve kuaförlerde yer alıyordu. Peki, berberler ve kuaförler açık mı? Berber ve kuaförlerin çalışma saatleri ne? İşte konuyla ilgili detaylar;

KUAFÖRLER VE BERBERLER AÇIK MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından yeni koronavirüs tedbirlerini açıklamıştı. Alınan kararlar 20 Kasım 2020 Cuma günü saat 20.00'den itibaren uygulanmaya başladı

Buna göre; Alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri sadece 10.00-20.00 saatlerinde hizmet sunacak.