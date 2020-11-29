BEÜ ile İŞKUR arasında ‘İŞKUR Kampüs Hizmetleri’ işbirliği protokolü imzalandı

BET Rektörlük makamında gerçekleşen imza töreninde BEÜ adına protokolü Rektör Prof. Dr. Mustafa Çufalı; İŞKUR adına da İl Müdürü Gönül Demirsu imzaladı.

Protokol bağlamında, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi bünyesinde kurulacak İŞKUR Kampüslerde, İŞKUR'da görevli İş ve Meslek Danışmanları aracılığıyla öğrencilere işgücü piyasası, kurum faaliyetleri, iş arama becerileri, işverenle mülakat/görüşme teknikleri, özgeçmiş hazırlama gibi konularda bilgilendirme faaliyetlerinde bulunulacak.

Ayrıca imzalanan protokol çerçevesinde öğrencilerin mesleki deneyimlerinin artırılmasına, teorik bilgilerinin uygulama yapılarak geliştirilmesine yardımcı olmayı amaçlayan işbaşı eğitim programı gibi aktif işgücü hizmetlerinden yararlanabilmelerine imkan sağlanacak.

Öğrencileri çalışma hayatına hazırlayacak desteğin verilmesini öngören protokole göre Kariyer Merkezi Ofisi içinde, İş ve Meslek Danışmanlarının öğrencilere danışmanlık hizmeti sunmasına ve bireysel görüşme ya da grup görüşmesi yapabilmesine elverişli bir alan "İŞKUR Kampüs" olarak temin edilecek.

İŞKUR Kampüs Protokolüne ilişkin açıklamada bulunan BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, öğrencilerimizin iş dünyasına hazırlanması ve sektörlerin beklentilerine cevap verebilecek donanımda yetişmeleri adına kurum ve kuruluşlarla olan işbirliklerinin devam ettiğini ifade ederek, bu kapsamda da İŞKUR ile de işbirliklerinin verimli bir şekilde sürdürüldüğünü söyledi.