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Çılgın sonuçları açıklandı! Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve bilet sorgulama ekranı

Sayıasal Loto çekiliş sonuçları, çekiliş günlerinde ve hemen sonrasında vatandaşlar için merak konusu oluyor. Son olarak gerçekleştirilen tarihli çekiliş sonuçları da açıklandı. Peki, 84 milyonun üzerinde büyük ikramiyeyi kazanan oldu mu, kazandıran numaralar hangileri oldu? İşte, Online idaresinde gerçekleştirilen Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve hızlı bilet sorgulama ekranı.

Giriş Tarihi: 29.11.2020 09:58 Son Güncelleme: 29.11.2020 09:58 ABONE OL
Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve bilet sorgulama ekranı

Çılgın Sayısal Loto çekilişi dün akşam gerçekleştirildi. Milli Piyangon Online canlı yayını ile tamamlanan çekiliş sonrası, çekiliş sonuçları şans oyunu tutkunları için merak konusu oldu. Peki, 28 Kasım Cumartesi akşamı yapılan Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçlarına göre 84 milyon TL'nin üzerindeki büyük ikramiye sahibini buldu mu? Bu başlık altında, Milli Piyango Online Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve kazandıran numaralar ile bilet sorgulama ekranı yer almaktadır.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI (28 KASIM 2020 CUMARTESİ)

Milli Piyango Online üzerinden Milli Piyango İdaresi (MPİ) ve Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı çekilişiyle MPİ 28 Kasım Sayısal Loto sonuçları hakkında detaylar ve son çekilişe ait MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı şu şekilde;

51 numaraları çekilişin sonuçları şu şekilde: 3, 21, 31, 42, 65, 80, 18

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ...

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SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

  • Sayısal Loto'nun adı artık Çılgın Sayısal Loto oldu. Çılgın Sayısal Loto'nun oyun kuralları şöyle:
  • Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.
  • Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
  • Tek kolon ücreti 3 TL'dir.

Sen Seç!

  • Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto'nun sizler için geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.

SİSTEM OYUNU

  • Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyun, bir kuponda 6'dan fazla rakam seçilmesiyle oluşur. Oyuncular, altıdan fazla rakam seçerek seçilen rakamlarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler..
  • Çılgın Sayısal Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!
  • Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı; çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

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  • Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

  • Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir. Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve bilet sorgulama ekranı
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