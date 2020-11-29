Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve bilet sorgulama ekranı

Çılgın Sayısal Loto çekilişi dün akşam gerçekleştirildi. Milli Piyangon Online canlı yayını ile tamamlanan çekiliş sonrası, çekiliş sonuçları şans oyunu tutkunları için merak konusu oldu. Peki, 28 Kasım Cumartesi akşamı yapılan Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçlarına göre 84 milyon TL'nin üzerindeki büyük ikramiye sahibini buldu mu? Bu başlık altında, Milli Piyango Online Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve kazandıran numaralar ile bilet sorgulama ekranı yer almaktadır.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI (28 KASIM 2020 CUMARTESİ)

Milli Piyango Online üzerinden Milli Piyango İdaresi (MPİ) ve Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı çekilişiyle MPİ 28 Kasım Sayısal Loto sonuçları hakkında detaylar ve son çekilişe ait MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı şu şekilde;