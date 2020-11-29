Emekli oldu, ikramiyesini dolandırıcılara kaptırdı

Hatay'da yaşayan 53 yaşındaki Berat Dizar 5 Kasım'da emekli oldu. 75 bin liralık ikramiyesi hesabına yattıktan bir hafta sonra 20 Kasım'da telefonla arandı. Dolandırıcı kadın, Dizar'a kendisini Ö.Y. adında bir banka çalışanı olarak tanıttı. Banka bilgilerini, hesabındaki mevduat miktarını ve hareketlerini tek tek anlatıp, "Ferdi kaza sigortasında birikmiş 620 liranızı size iade edeceğiz. Vereceğim hesap numarasına havale yaparak hesaplar arası girdi- çıktı yapacağız" dedi. Bunun üzerine Dizdar hesabından 30 bin lirasını verilen hesaba aktardı. Dolandırıcıların kalan para için de aynı işlemin tekrarlanması gerektiğini belirtmesi üzerine, emekli ikramiyesinin geri kalan 45 bin liralık kısmını da Ü.K. adlı bir kişinin hesabına EFT yaptırdı. Ancak durumdan şüphelenen eşi Zerrin Dizar'ın uyarısı üzerine EFT işlemini iptal etti. İkramiyesinin 45 bin liralık kısmını kurtardı. Dizar dolandırıcılar hakkında suç duyurusunda bulundu.Dizar, "Bu olay tesadüf olamaz. Çünkü beni arayan kişi bankada ne kadar param olduğunu biliyordu. Bu bilinçli yapılan bir şey. Gizli olması gereken bilgilerim 3'üncü bir kişi tarafından nasıl bilinir?" dedi.