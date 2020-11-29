Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Erzurum’da da uzaktan eğitime geçildi

’da da uzaktan eğitime geçildi

Valiliği tarafından yapılan değerlendirme toplantısında Anasınıfı ve uygulama sınıflarının da faaliyetleri uzaktan eğitime dönüştürüldü.

FURKAN NEHRİ
Giriş Tarihi: 29.11.2020 16:01 ABONE OL
Erzurum’da da uzaktan eğitime geçildi

Pandemi tedbirleri kapmasında alınan önlemlere bazı illerde, vakaların seyrine göre yeni tedbirlerde alınıyor. Erzurum Valiliği tarafından yapılan değerlendirme toplantısında Anasınıfı ve uygulama sınıflarının da faaliyetleri uzaktan eğitime geçildi.

Valilikten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İl Hıfzıssıhha Kurulu 28.11.2020 günü Erzurum Valisi Sayın Okay MEMİŞ Başkanlığında olağanüstü toplanarak; İlimiz genelindeki anaokul, anasınıf ile uygulama sınıflarında 01.12.2020 – 04.01.2021 tarihleri arasında eğitim-öğretim faaliyetlerinin uzaktan eğitim yoluyla sürdürülmesi kararlaştırmıştır."

ARKADAŞINA GÖNDER
Erzurum’da da uzaktan eğitime geçildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA