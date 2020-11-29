Erzurum’da da uzaktan eğitime geçildi

Pandemi tedbirleri kapmasında alınan önlemlere bazı illerde, vakaların seyrine göre yeni tedbirlerde alınıyor. Erzurum Valiliği tarafından yapılan değerlendirme toplantısında Anasınıfı ve uygulama sınıflarının da faaliyetleri uzaktan eğitime geçildi.

Valilikten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İl Hıfzıssıhha Kurulu 28.11.2020 günü Erzurum Valisi Sayın Okay MEMİŞ Başkanlığında olağanüstü toplanarak; İlimiz genelindeki anaokul, anasınıf ile uygulama sınıflarında 01.12.2020 – 04.01.2021 tarihleri arasında eğitim-öğretim faaliyetlerinin uzaktan eğitim yoluyla sürdürülmesi kararlaştırmıştır."