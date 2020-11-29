Eşi evi terk edince kayınpederini baklava ile zahirledi!

Olay, 27 Kasım gecesi Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi'nde meydana geldi. Feridun A.'nın eşi Melek A., bir süre önce boşanma kararı aldı. Kararın ardından evden ayrılan kadın, babası Metin K.'nin evine gitti. Bunun üzerine öfkelenen Feridun A., 21 Kasım günü kayınpederinin evini kurşunladı. Aile şikayetçi olurken, Feridun A.'ya 45 gün uzaklaştırma cezası verildi.



BAKLAVAYLA ZEHİRLEDİ



Geçen cuma akşam saatlerinde ise Metin K.'nın evinin kapısını bir kadın ile bir erkek çaldı. Sosyal Hizmetlerden geldiklerini ve erzak getirdiklerini söyleyen ikili, eve girdi. Melek A.'nın ailesiyle uzun süre sohbet eden ikili, yanlarında getirdikleri kutudaki baklavayı da ikram etti. Metin K. baklavayı yerken, ikili bir süre sonra evden ayrıldı. Kısa süre sonra Metin K. fenalaşarak yere düştü. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesiyle gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Metin K.'yi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

BAKLAVAYI DAMAT GÖNDERMİŞ



Yapılan ilk tetkikler sonucunda zehirlendiği ortaya çıkan Metin K., yoğun bakımda tedaviye alındı. Polis ekipleri evdekilerin ifadelerini alarak olayla ilgili soruşturma başlattı. Eve gelen iki kişiden şüphelenen ve ifadeler üzerine Feridun A.'nın peşine düşen Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ekipleri, zehirli baklavayı Feridun A.'nın yolladığını belirledi. Eve Sosyal Hizmetler görevlisi gibi gelip baklavayı ikram eden O.G ve M.E. ile Feridun A. gözaltına alındı. Polis merkezinde işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, 'öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.