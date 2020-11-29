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Eski kasa ’i onlara bıraktı! Aracını almaya geldiğinde gördükleri karşısında şoke oldu

ekranlarında yayınlanan %100 Oto programının bu seferki konuğu eski kasa bir ! Japon otomobil üreticisinin en çok tercih edilen modellerinden otomobil sahibi tarafından yenileme ve revizyon çalışmaları için Türk ustalarına emanet edildi. Aracın tüm işlemleri bittiğinde otomobilin sahibi garaja davet edildi. Aracın üzerindeki örtü kaldırıldığı anda Honda Civic'in sahibi gördükleri karşısında gözlerine inanamadı. İşte otomobilin aşama aşama yeniden doğuşu…

Giriş Tarihi: 30.11.2020 01:43 ABONE OL
Eski kasa Honda Civic’i onlara bıraktı! Aracını almaya geldiğinde gördükleri karşısında şoke oldu
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Eski kasa Honda Civic’i onlara bıraktı! Aracını almaya geldiğinde gördükleri karşısında şoke oldu
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