Eski sevgilisini vurdu ‘gözlerim bozuk’ dedi

İstanbul Küçükköy'de 21 Mart günü eski erkek arkadaşının silahlı saldırısında 4 yerinden ağır yaralanan ve 18 günlük yaşam mücadelesini kazanan Buse Güler (22) hayata tutundu. İki yıl önce kaçırdığı Buse Güler'i annesinin şikayeti sonrası tekrar baba evine gönderen zanlı Cemal Albayrak (27) silahlı saldırının ardından yakalandı. Genç kadın, "Vurulmadan önce saldırgandan şikayetçi olmama rağmen önlem alınmadı. Çıkarsa beni öldürür, en ağır cezayı alsın" dedi. 'Tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs'ten 20 yıla kadar ağır hapis talebiyle yargılanacak olan Albayrak ise ifadesinde, "İş çıkışı başka bir çocukla gördüm. Aslında kurşunu kendime sıkacaktım. Bana 'seni sevmiyorum, kullandım' dedi. Bir anlık sinirle korkutmak için duvara ateş ettim. Gözlerim bozuktur. Buse eğilince duvardan ona sekmiş olabilir" şeklinde ifade verdi. İddianamede sanık hakkında ayrıca Gaziosmanpaşa Başsavcılığınca 'Ateşli Kanuna Muhalefet' ve 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçlarından soruşturmanın devam ettiği anlatıldı.