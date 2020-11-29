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Eski sevgiliye tacize 15 yıl hapis istendi

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
Giriş Tarihi: 29.11.2020 ABONE OL
Eski sevgiliye tacize 15 yıl hapis istendi
İSTANBUL'DA sevgilisi F.K.'nin kendisinden ayrılmasını kabullenemeyen Y.Y. adlı genç adam, kadının peşini bırakmadı. F.K.'ye her gün özel bir banka aracılığıyla 1 lira gönderen Y.Y., kadının iş yerine de çiçekler gönderdi. Barışma ve evlilik talebi içeren cinsel içerikli mesajların ardından, "Seni öldüreceğim, o...pu" şeklinde tehdit ve hakaret dolu sözlerle de karşılaşan F.K. soluğu adliyede aldı. Eski sevgilisine rahat bir nefes aldırmayan genç adam, "Şikayetini geri çek. Yarın çok geç olacak" şeklinde tehditlerine devam etti. Y.Y. hakkında 15 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.
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Eski sevgiliye tacize 15 yıl hapis istendi
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