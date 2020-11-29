Eve dövüş ringi kurmuşlar, 11 horozla yakalandılar! Horozları dövüştürüp bahis oynatmışlar!

Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri, geçtiğimiz Cuma akşamı saat 20.55 sıralarında Üsküdar İlçesi'ne bağlı Yavuztürk Mahallesi'ndeki bir adrese baskın yaptı.

Gecekondu olduğu saptanan adreste "Horoz Dövüşü" yaptırıldığı ve horozların dövüştürülerek "Yasa Dışı Bahis" oynatıldığı tespit edildi. Adreste 11 horoz olduğu ve horoz dövüşü için yapıldığı değerlendirilen ring alanının bulunduğu tespit edildi. Horozlar muhafaza altına alındı. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı. Adresin sahibi Halim O. ve Yavuz S., Fatih E., Ender T., Halit Ç., Cüneyt Y., Mehmet A., Berat K., Seyhan K., ile Alişan Y. gözaltına alındı. "Yasa Dışı Bahis" gerekçesiyle yasal işlem yapılan şüphelilere ayrıca Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında maske ve sosyal mesafe kurallarına uymadıkları için "1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na Muhalefet" gerekçesiyle toplamda 10 bin 380 lira idari para cezası kesildi.