Son dakika haberi: Gaspçıya büyük şok! Turşu kavanozunu kafasına yiyince kasiyeri tebrik etti...

Adana'da bir markete girip bıçakla gasp girişiminde bulunan Caner Aydın (28), kendisine direnen ve üzerine kavanozları atan market çalışanını tebrik ettikten sonra hiçbir şey almadan kaçtı. Polis tarafından yakalanan ve tutuklanan zanlı, "Kasiyer bayandan 50 TL istedim. Bana direndi. Bu sırada diğer erkek çalışan turşu kavanozlarını başıma attı. Kendisini tebrik ettikten sonra kaçtım" dediği öğrenildi.
KASAYI AÇMASINI İSTEDİ
Olay, 21 Kasım'da Seyhan ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesi Adalet Caddesi'ndeki bir markette meydana geldi. Yüzünde cerrahi maske ve kapüşonlu bir kişi, kasiyer Nur Sima Y.'ye (20) doğrultarak, kasayı açmasını istedi. Kasiyer kız kasadan destek alarak ayaklarıyla şüpheliyi uzak tutmaya çalıştı.
BAŞINA KAVANOZ İSABET ETTİ
Olayı gören markette görevli Ercan T. (42) ise elindeki paspas ile cam bölmenin arkasından soyguncuya müdahale etmek istedi. Bununla yetinmeyen Ercan T., raftan aldığı ve attığı turşu kavanozu, soyguncunun başına isabet etti. Başından yaralanan soyguncu, hiçbir şey alamadan marketten çıkarak sokakta izini kaybettirdi.
TEBRİK ETTİ KAÇTI
Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Market ve bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelinin, Caner Aydın olduğunu tespit etti. Şüpheli Yüreğir ilçesine bağlı Atakent Mahallesi'ndeki evinde yakalandı. Tutuklanan zanlının "Olay günü arkadaşlarımdan borç para alarak, alkol aldım ve içtim. Daha sonra markete girip 50 TL para istedim. Başıma kavanoz isabet edince de market çalışanını tebrik edip olay yerinden kaçtım" dediği öğrenildi.