Son dakika haberi: Gaspçıya büyük şok! Turşu kavanozunu kafasına yiyince kasiyeri tebrik etti...

Adana'da bir markete girip bıçakla gasp girişiminde bulunan Caner Aydın (28), kendisine direnen ve üzerine kavanozları atan market çalışanını tebrik ettikten sonra hiçbir şey almadan kaçtı. Polis tarafından yakalanan ve tutuklanan zanlı, "Kasiyer bayandan 50 TL istedim. Bana direndi. Bu sırada diğer erkek çalışan turşu kavanozlarını başıma attı. Kendisini tebrik ettikten sonra kaçtım" dediği öğrenildi.