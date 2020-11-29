Genç gazeteci koronaya yenik düştü

Diyarbakır'da koronavirüs tedavisi gören 33 yaşındaki gazeteci Yılmaz Tarancı hayatını kaybetti. Memorial Hastanesi Basın sorumlusu Yılmaz Tarancı, 15 gün önce yakalandığı koronavirüs nedeniyle görev yaptığı hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Doktorların tüm müdahalesine rağmen durumu ağırlaşan Tarancı, dün sabaha karşı solunum cihazına bağlandı. Genç gazeteci, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Diyarbakırlı şair-yazar Cahit Sıtkı Tarancı'nın da yeğeni olan gazeteci Yılmaz Tarancı, Diyarbakır'da gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. SABAH