Dünya koronavirüsle mücadele ederken, çoğu ülkenin sağlık sistemi ya çöküyor ya da alarm veriyor. Türkiye ise bir yandan koronavirüsle mücadele ederken bir yandan da sağladığı güvenle, sağlık turizminin merkezi olma yolunda ilerliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından nisan ayında açılan Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi, yabancı hastaların şifa aradığı hastane oldu. Türkiye'yi sağlık turizminde dünya markası haline getirmek için kurulan Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş. (USHAŞ), böbrek nakli olmak için ülkemize gelmeyi tercih eden Taıba Shakerulla Ataulla ve donör eşi Mohammad Parviz'i (33) Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'ne getirdi. Kazakistanlı olan ancak Suudi Arabistan'da yaşayan çiftin umudu Türkiye oldu.6 yaşından bu yana böbrek rahatsızlığı olan ve tedavi için gitmediği ülke kalmayan Ataulla, 2 çocuk annesi. Hukuk mezunu Ataulla, "Türkiye'nin nakil operasyonlarında başarılı olduğunu biliyorduk. Bu nedenle Türk hekimlerini seçtik. Doktoruma çok güvendim. Yepyeni bir dünyaya gözlerimi açtım" dedi. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Böbrek Nakli Sorumlusu Doç. Dr. V. Melih Kara, "Koronavirüs nedeniyle dünyada bir çok ülke nakil ameliyatlarını durdururken, biz son derece steril ve güvenilir merkezimizde nakil ameliyatlarımızı başarıyla yapıyoruz. Salgından dolayı dünyada nakil operasyonları durdu. Biz hastaların umudu olduk" dedi.