İzmit'ten İmamoğlu'na tepki: İstanbul’un sosyal konut ihtiyacı yok mu?

AK Parti Kocaeli İl Başkan Yardımcısı Halit Çokan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'e verdi veriştirdi. Çokan, "Fare deliğe sığmamış, bir de kuyruğuna kabak bağlamış. Bu atasözü yığınla yapması gereken işi varken ve onları çözememişken başka işlere yeltenenler için söylenmiş. Basına yansıdığı kadarıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı KİPTAŞ eliyle "Afet Odaklı Sosyal Konut" üretmek için (ne demekse) düğmeye basmış, nerede İzmit'te… Hoppala İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İzmit ile ne alakası var… Adres mi şaşırmış…" dedi.

"İZMİT'E EL UZATMAYA MI GELDİ"

Çokan; "İyi güzel de Sayın İmamoğlu'na sormak lazım değil mi? İstanbul'un ulaşımdan depreme devâsa sorunlarını hallettiniz de sıra İzmit'e el uzatmaya mı geldi? İstanbul için beklenen deprem afetine karşı hangi hayati önlemleri aldınız, bununla ilgili nasıl bir kentsel dönüşüm yaptınız, kaç adet afet odaklı sosyal konut yaptınız da sıra İzmit'e geldi? Yoksa İstanbul'u afetlerin risklerine karşı hazır konutlarla donattınız veya kirada sürünen vatandaş bırakmayacak kadar İstanbul'u afet odaklı sosyal konut cenneti yaptınız da bizim haberimiz mi olmadı? Bu soruların cevabı hayırsa o zaman İzmit'e el atmanıza cuk oturan sözü söyleyeyim; fare deliğe sığmamış, bir de kuyruğuna kabak bağlamış…" ifadelerini kullandı.

"İSTANBUL' UN SOSYAL KONUT İHTİYACI YOKMU?"

İstanbul'un CHP'li belediyeleriyle İmamoğlu'nun birlikte neler yaptığını soran Çokan, "Sahi İstanbul'daki ilçe belediyelerinden AK Partili olanlarını vazgeçtim, CHP'li ilçe belediyelerinin tamamıyla afet odaklı sosyal konut projesi yaptınız mı? Artık onların hiçbirinde sosyal konut ihtiyacı kalmadı da sıra komşu ilin CHP'li ilçe belediyelerine mi geldi? İstanbul dışında İzmit'ten başka hangi ilin CHP'li belediyeleriyle böyle bir proje yaptınız? Yapmadıysanız yapmayı düşünüyor musunuz? Yahut il dışından bu neviden projeleri yapmak için hangi kıstasları esas alıyorsunuz…" şeklinde konuştu.

BEN ÇÖZERİM DEMİŞTİ

Çokan; "Öte yandan İzmit belediyesi başkanı seçimden önce tumturaklı sözlerle Cedit Mahallesini kentsel dönüşümünü "ben çözerim!" demişti. Seçimden sonra havlu atıp bu benim boyumu aşar dedi ve konuyu Çevre bakanlığının sırtına bıraktı. Bakalım bu projenin altından kalkabilecek mi?Hani bir de sizin elinizde Vadi İzmit'te biten konutlar var, onlardan başlasanız ya, İzmit'teki memur, işçi gibi sabit ve dar gelirliye satmaktan başlasanız ya… Daha bunu bile başaramamışken böyle muhayyel projelerle gündemi meşgul etmeniz samimiyet sorgulaması doğurur… Bu proje de altından kalkamadığınız diğer projeler gibi elinizde patlayacak. Zira büyükler ne demişler acemi hamal kapı önünde yük indirir…" dedi.

SİYASİ YANAŞMA

Çokan sözlerini şöyle sürdürdü: "Bir de ilimizde CHP'nin nevzuhur bir siyasi yanaşması oldu, hayırlı olsun. İmamoğlu ve İzmit'te yapılan bu projeyle ilgili yukarıda bizim sorduğumuz sorulara mümasil daha sayısız soru varken; sözüm ona her şeyi sorgulayan bu gönüllü CHP yanaşması körü körüne projenin savunuculuğunu yaptı. Hem de henüz daha CHP'liler bile projeye sahip çıkmamışken… Bununla yetinmemiş bir de o kirli diliyle yüzlerce konut imar etmiş KENT Konuta laf etmiş… Bu siyasi yanaşmaya sormak lazım, CHP'li belediyenin muhayyel projesine seni körü körüne sahip çıkmaya motive eden şey nedir? KENT Konut'un imar ettiği sayısız konutu görmeyip bu hayali proje karşısında seni heyecanlandıran vicdan körlüğü ne olabilir?"