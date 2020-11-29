Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Jandarma kısıtlamaları havadan denetledi

Jandarma kısıtlamaları havadan denetledi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında helikopter destekli ekiplerle ikinci sokağa çıkma kısıtlama denetimini havadan yaptı.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Giriş Tarihi: 29.11.2020 16:01 ABONE OL
Jandarma kısıtlamaları havadan denetledi

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Covid-19 önlemleri kapsamında çalışma gerçekleştirdi.

Jandarma, sokağa çıkma kısıtlamasına uyulup uyulmadığının kontrolü amacıyla sorumluluk bölgesinde bulunan kara yollarında, kontrol ve denetimleri ile asayiş uygulaması yaptı.

Uskumruköy Kavşağı ve Havalimanı Yolu Göktürk Mevkii'ne kurulan kontrol noktasındaki ekiplere, Maslak'taki İstanbul İl Jandarma Komutanlığından havalanan helikopter havadan destek sağladı. Denetimlerde toplamda 2 bin 748 personel görev yaptı. Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden sürücüler ve kişiler, havadan tespit edilerek yer ekiplerine bildirildi. Bu çerçevede kural ihlali yapan araçlara ve kişilere ceza uygulandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Jandarma kısıtlamaları havadan denetledi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA