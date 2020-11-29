Kalp hırsızı iş üstünde yakalandı

Türkiye'debir dönem izdivaç programlarında damat adayı olarak boy gösteren, 2018 yılında büyük ikramiyenin kendisine çıktığını iddia eden ve sahte kimlikle genç kızları evlilik vaadiyle kandırarak binlerce lira dolandıran firari Medet Batal, İstanbul Ortaköy'de bir binanın terasında genç bir kızı dolandıracağı esnada Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından suçüstü yakalandı.Baskın anları güvenlik kameralarına yansırken, gözaltına alınan ve çeşitli illerde "dolandırıcılık" suçundan 6 adet aranması bulunan Batal tutuklanarak cezaevine gönderildi. Batal'ın Tolga Sayın ismini kullanarak Başakşehir'de genç bir kızı evlilik vaadiyle 30 bin lira, Şişli'de film setlerine yemek verme vaadiyle 3 adet cep telefonu ve bin lira, Sakarya Hendek'te yurtdışından uygun araç satışı iddiasıyla internet sitesi üzerinden 10 bin 250 lira, Mersin Mezitli'de filmlerde oynatma vaadiyle 10 bin lira dolandırdığı, Ankara Mamak'ta çalıntı otomobili satma ve İzmir Bergama'da tehdit suçlarına karışması üzerine polisler tarafından yakın takiple yakalandı.