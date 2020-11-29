Akşam ezanının okunduğu sırada sığırcık kuşlarının gökyüzündeki ahenkli hareketlerini gören Kayseri Barosu Avukatı Ferhat Çakır, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydederek ölümsüzleştirdi.
Kayseri'de ezan eşliğinde kuşların muhteşem gösterisi | Video
Mimarsinan Parkı'nda yürüdüğü sırada akşam ezanı okunduğunu belirten Avukat Ferhat Çakır; "Ezanla birlikte sığırcık kuşlarının gökyüzünden ahenkle dans ettiğini gördüm. Hemen cep telefonumla ezanla sığırcık kuşlarının buluşmasını kaydetmeye başladım. Sanki gökyüzünde sema gösterisi yapıyorlardı" dedi.
Kuşların gökyüzünde birbirinden ilginç şekiller oluşturduğu görsel şölen havanını kararmasıyla birlikte son buldu.