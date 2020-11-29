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'de ezan eşliğinde kuşların muhteşem gösterisi

'de binlerce sığırcık kuşunun akşam ezanı okunduğu sırada gökyüzündeki ahenkle dansı, görsel şölen oluşturdu. Kış aylarında sıklıkla görülen sığırcıklar, akşam saatlerine Kayseri Cumhuriyet Meydanı üzerinde görüldüler.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Giriş Tarihi: 29.11.2020 12:56 Son Güncelleme: 29.11.2020 13:02 ABONE OL
Kayseri'de ezan eşliğinde kuşların muhteşem gösterisi

Akşam ezanının okunduğu sırada sığırcık kuşlarının gökyüzündeki ahenkli hareketlerini gören Kayseri Barosu Avukatı Ferhat Çakır, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydederek ölümsüzleştirdi.

Kayseri'de ezan eşliğinde kuşların muhteşem gösterisi | Video

Mimarsinan Parkı'nda yürüdüğü sırada akşam ezanı okunduğunu belirten Avukat Ferhat Çakır; "Ezanla birlikte sığırcık kuşlarının gökyüzünden ahenkle dans ettiğini gördüm. Hemen cep telefonumla ezanla sığırcık kuşlarının buluşmasını kaydetmeye başladım. Sanki gökyüzünde sema gösterisi yapıyorlardı" dedi.

Kuşların gökyüzünde birbirinden ilginç şekiller oluşturduğu görsel şölen havanını kararmasıyla birlikte son buldu.

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Kayseri'de ezan eşliğinde kuşların muhteşem gösterisi
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