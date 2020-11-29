Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, yüz bin metrekare üretim tesisi ve 1500 kişilik ekibiyle 109 ülkede üç binden fazla su parkı projesi yaparak birçok alanda 116 ödül alan, dünyanın en büyük ödüllü zincir su parkları tedarikçisi olan firmanın üretim tesisini ziyaret etti. "Dünya genelinde kendi alanında söz sahibi olan ve ARGE'ye çok önem veren bir firmanın Kocaeli'mizde faaliyet gösteriyor olması gurur vericidir" diyen Başkan Büyükakın, "Kocaeli, ülkemizin Ar-Ge ve inovasyon üssüdür. Bu görevini de en iyi şekilde üstlenmektedir. Şehrimizde üretim gerçekleştiren ve Ar-Ge'ye önem veren tüm firmalarımızı tebrik ediyorum" dedi.

ÖRNEK İŞ BİRLİĞİ

Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü ve GEBKİM Yönetim Kurulu Başkanı Vefa İbrahim Aracı'nın da eşlik ettiği ziyarette, Büyükakın ve beraberindekiler tesiste yapılan çalışmaları ve showroomu inceleyerek ürünleri deneyimleme fırsatı buldu.

Başkan Büyükakın, "Büyük ve güçlü Türkiye'nin her alanda kendini gösterebilmesi için özel sektörün, kamunun ve üniversitelerin katma değeri yüksek ürünler üretmesi için maksimum seviyedeki iş birliği büyük bir önem arz ediyor. Kocaeli'deki bu uyum ve iş birliği ülkemize örnektir" şeklinde konuştu.

BİLGİ ALDI

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr, Tahir Büyükakın, kendisine eşlik eden firmanın Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda Kompozit Sanayicileri Derneği Başkanı Dr. Barış Pakiş'den, firmanın yapısı hakkında bilgi aldı. Başkan Büyükakın, "Küresel rekabet gücümüzü artıracak ve katma değerli üretimi geliştirecek her adım ile gelişme çok kıymetlidir. Farklı endüstrilerdeki firmalarımızın yurt dışındaki etkinliğini ve pazar paylarını artırması da ülkemize güç katacaktır" ifadelerini sarf etti. Ziyaret yapılan görüş alışverişinin ve çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.