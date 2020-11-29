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Kocaelili Milletvekili koronaya yakalandı

AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, yaptırmış olduğu Covid-19 testinin pozitif çıktığını sosyal medya hesabından duyurdu.

ABBAS ÇAKAR
Giriş Tarihi: 29.11.2020 15:54 ABONE OL
Kocaelili Milletvekili koronaya yakalandı

TBMM 20. Dönem Rize Milletvekili Şevki Yılmaz'ın oğlu olan AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Yılmaz yapmış olduğu paylaşımda, "Değerli dostlar, Covid-19 testimin pozitif çıkması sonucu ailece İzolasyon ve tedavi sürecine evimizde devam ediyoruz. Çok şükür sağlığımız iyiye gidiyor. Rabbimden tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum. Azami derecede tedbirlere uyarak bu salgın hastalığı yenmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

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Kocaelili Milletvekili koronaya yakalandı
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