Kocaeli’nde sokak hayvanlarına 11 ayda 81 ton mama dağıtıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Kocaeli genelinde, sokak hayvanları için belediyenin yapmış olduğu çalışmalarla ilgili bilgiler verdi. Belediye olarak, bakımevi, sahiplendirme, kısırlaştırma ve iyileştirme hizmeti verdiklerini ifade eden Büyükakın, "Vatandaşlarımız, lütfen pet şhoplardan kedi ve köpek gibi hayvan satın almasınlar, bakımevlerimizden sahiplensinler" dedi.

81 TON MAMA DAĞITILDI

Sokak hayvanları için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışmaları anlatan Büyükakın, "Pandemi dönemi başta olmak sokak hayvanlarının aç kalmaması için 11 aylık dönemde 81 ton mamayı şehrin belli noktalarına dağıttık. 2020 yılı içerisinde sokak hayvanlarına dönük 6 bin 317 tedavi gerçekleştirildi. Yaşam hakkı kutsaldır. Büyükşehir Belediyesi olarak bu anlayışla çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

BARINAKLARDA SİZLERİ BEKLİYORLAR

Petshoplardan satın alınıp sonra sokağa atılan hayvanlar için çok üzülüyorum diyerek açıklamasını sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, "Vatandaşlarımız pet shoplardan kedi ve köpek gibi hayvan almasınlar, barınaklarımızdan sahiplensinler. Barınaklarımızda, kendilerini sahiplenecek aileleri bekleyen güzel dostlarımızın varlığını tüm hemşerilerimizin bilmesini istiyorum. Yüzlerce yıldır bizimle bu yaşamı paylaşan kadim dostlarımızı aç ve susuz bırakamayız. Bu konuda tüm hemşerilerimizin elinden geleni yapmasını da istiyorum" açıklamasını yaptı.

4 BİN 268 KISIRLAŞTIRMA OPERASYONU

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yaralı hayvanların tedavileriyle yakından ilgilendiğini, eğer terk edildikleri için psikolojik travma yaşıyorlarsa buna dönük çözüm ürettiklerini de belirten Başkan Büyükakın, "Bunun yanı sıra veteriner hekimlerimiz, bu yıl içerisinde 4268 kısırlaştırma operasyonu gerçekleştirdi. Sokak hayvanları için yoğun mesai harcayan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." dedi.