Koronavirüse davetiye çıkartan manzara

Antalya'da Konyaaltı sahilinde haftasonunda sokağa çıkma kısıtlaması sonrası binlerce kişi plaja akın etti. Buluşma noktası olarak seçilen kumsal koronavirüse davetiye çıkardı. Kalabalık yazı aratmadı. Hava sıcaklığının 21, deniz suyu sıcaklığının 22 derece olduğu kentte 6.5 kilometre uzunluğundaki kumsal güneşin doğması ile birlikte yerli ve yabancı tatilcilerin akınına uğradı.

KORONAVİRÜSE DAVETİYE

Konyaaltı sahilini dolduran kalabalık her şey dahil gönüllerince kumsalda eğleniyor. Maske ve mesafeye ise kimse dikkat etmiyor. On binleri bulan kalabalık koronavirüse davetiye çıkartıyor. Antalya filyasyon ekipleri ise kentte son haftada yüzde 50'nin üzerinde vaka artışı yaşanmasında bu manzaranın da etkili olduğunu belirterek, "Plajlar oturma ve buluşma yeri oldu. En çok virüs bu alandan yayılıyor. Herkes iç içe oturmuş durumda" dedi.

ÇÖP SORUNU

Aileleriyle birlikte kumsala gelen Antalyalılar trafikten ve kentten uzak bir gün yaşadıklarını söylediler. Gün boyu deniz kenarında kalarak Akdeniz'in türkuaz mavisi sularında stresten uzak bir gün geçirdiklerini belirten vatandaşlar, "Kış ayları gelmesine rağmen burası tıka basa dolu. Ağustos ayında bile bu kadar kalabalığı hazırlamıyoruz. Buranın yazı da kışı da bir başka güzel. Tek sorun gelenler kumsalı piknik alanına çeviriyor. Çöplerini plajın ortasına atıp. Evlerine geri dönüyor" diyerek tehlikeye dikkat çekti.