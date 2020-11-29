KPSS zabıta alımı ne zaman? 2020 KPSS önlisans zabıta alımı başvuruları başladı mı, başvuru şartları nelerdir?

KPSS zabıta alımı son günlerde sıklıkla araştırılan konular arasında yer almaya başladı. Geçtiğimiz gün açıklanan önlisans sonuçlarının ardından bekçilik, zabıta vs gibi memur alımı yapan kadroların puanları, başvuru şartları merak edildi. Bunların arasından en çok tercih edilmek istenen zabıta memur alımları oldu. En az 60 puan alma zorunluluğu bulunmakla beraber belediyeler arasında değişiklik gösterebilmektedir. Peki KPSS zabıta alımı ne zaman? KPSS önlisans zabıta alımı başvuruları başladı mı, şartları nelerdir?
Kamuda personel olmak isteyen adaylar kpss zabıta alımlarına yoğunluk gösteriyor. KPSS memur atamaları sonucunda oluşan 2 yıllık ön lisans mezunu kadroların taban puanları yıldan yıla değişiklik gösteriyor. KPSS zabıta alımı tarihleri henüz belli olmazken konuya dair tüm gelişmeleri haberimizde derledik.
KPSS zabıta alımı tarihleri henüz belli olmadı. Güncel gelişmeler geldikçe haberimizde yer alacaktır.
Belediyeden belediyeye değişiklik göstermekle birlikte çoğu belediye 60 kpss taban puanı istemektedir.
ZABITA OLMA GENEL ŞARTLARI;
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan adaylar
- 25 yaşını doldurmamış olan adaylar
- Kamu haklarının hiçbirinden mahrum olmayan adaylar
- Yüz kızartıcı bir ceza almamış olan adaylar
- Yasa uyarınca herhangi bir durumdan dolayı hüküm giymemiş olan adaylar
- Erkek adaylar için askerlikle İlişkisi Bulunmayan adaylar
- En az lise mezunu olan adaylar
- Erkeklerde en az 1.75 m boyunca olmak Kadınlarda 1.67 Boyunda olan adaylar
- Boyun 1 m den fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg. dan fazla fark olmamak. gibi şartlar aranmaktadır.
1) Zabıt Katibi Alımları
Adalet Bakanlığı tarafından açılan memur alım ilanlarında zabıt katipliği kadroları da bulunmaktadır. 2018 yılında yapılan 12 Binlik Adalet bakanlığı memur alımında kadroların yaklaşık 3000 tanesi zabıt katibi kadrosuydu. Bu alımlara önlisans 70 puan ile başvurabilirsiniz.
2) İnfaz Koruma Memuru Alımları
Adalet Bakanlığı bünyesinde her sene binlerce yeni infaz koruma memuru alımı yapılmaktadır. Bu alımlarada lise, önlisans ve lisans mezunları 70 puanla başvuru yapabilmekte ve memur olma hayallerine kavuşabilmektedirler
3) Mübaşir Alımı
Mübaşir alımları da Adalet Bakanlığı tarafından yapılan alımlardandır. Mübaşir alımında İKM ve zabıt katibi alımında olduğu gibi boy şartı ya da klavye sınavı şartı aranmaz. 70 puan ile başvuru yapabilirsiniz.
4) İcra Katibi Alımı
Adalet Bakanlığı tarafından yapılan alımlarda İcra Katibi kadrosu da bulunmaktadır. 2019 yılında en son yapılan alımda 1099 icra katibi memuru alımı yapılmış ve önlisans mezunları 70 puan ile başvurabilmişti.
5) Kredi Yurtlar Kurumu Alımları
Önlisans mezunları içinde bazı kadrolar açan Kredi yurtlar kurumu alımlarına 70 puan ile başvuru yapabilirsiniz.
6) Bekçilik Alımları
60 puan ile başvuru yapılabilen Bekçilik Alımları bazen KPSS'siz de yapılmaktadır. Bu alımlara herkes başvurabilmektedir.
7 ) Zabıta Memuru Alımları
Belediyeden belediyeye değişiklik göstermekle birlikte çoğu belediye 60 kpss taban puanı istemektedir.