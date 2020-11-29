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? 2020 KPSS önlisans , başvuru şartları nelerdir?

Kamu Personeli Seçme Sınavı önlisans sonuçlarının açıklanmasının ardından sorusuna yanıt aranıyor. Devlet kadrosunda çalışmak isteyen binlerce zabıta adayı başvuru şartları, puanları ve başvuru tarihlerini gibi birçok konuyu araştırıyor. Belediyeler kadro açtığı müddetçe alımlar yayınlanıyor. Sözlü mülakattan yeterli puanı alanlar, KPSS puanı da hesaba katılarak zabıta memuru olarak istihdam ediliyor. KPSS puanıyla alım yapan kadrolar sorgulanıyor. Peki KPSS zabıta alımı ne zaman? KPSS önlisans , şartları nelerdir?

Giriş Tarihi: 29.11.2020 11:12 Son Güncelleme: 29.11.2020 11:13 ABONE OL
KPSS zabıta alımı ne zaman? 2020 KPSS önlisans zabıta alımı başvuruları başladı mı, başvuru şartları nelerdir?

KPSS zabıta alımı son günlerde sıklıkla araştırılan konular arasında yer almaya başladı. Geçtiğimiz gün açıklanan önlisans sonuçlarının ardından bekçilik, zabıta vs gibi memur alımı yapan kadroların puanları, başvuru şartları merak edildi. Bunların arasından en çok tercih edilmek istenen zabıta memur alımları oldu. En az 60 puan alma zorunluluğu bulunmakla beraber belediyeler arasında değişiklik gösterebilmektedir. Peki KPSS zabıta alımı ne zaman? KPSS önlisans zabıta alımı başvuruları başladı mı, şartları nelerdir?

KPSS ZABITA ALIMI NE ZAMAN?

Kamuda personel olmak isteyen adaylar kpss zabıta alımlarına yoğunluk gösteriyor. KPSS memur atamaları sonucunda oluşan 2 yıllık ön lisans mezunu kadroların taban puanları yıldan yıla değişiklik gösteriyor. KPSS zabıta alımı tarihleri henüz belli olmazken konuya dair tüm gelişmeleri haberimizde derledik.

KPSS ZABITA ALIMI NE ZAMAN? KPSS ÖNLİSANS ZABITA ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI MI, ŞARTLARI NELERDİR?

KPSS zabıta alımı tarihleri henüz belli olmadı. Güncel gelişmeler geldikçe haberimizde yer alacaktır.

KPSS ÖNLİSANS ZABITA PUANI

Belediyeden belediyeye değişiklik göstermekle birlikte çoğu belediye 60 kpss taban puanı istemektedir.

ZABITA OLMA GENEL ŞARTLARI;

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan adaylar

- 25 yaşını doldurmamış olan adaylar

- Kamu haklarının hiçbirinden mahrum olmayan adaylar

- Yüz kızartıcı bir ceza almamış olan adaylar

- Yasa uyarınca herhangi bir durumdan dolayı hüküm giymemiş olan adaylar

- Erkek adaylar için askerlikle İlişkisi Bulunmayan adaylar

- En az lise mezunu olan adaylar

- Erkeklerde en az 1.75 m boyunca olmak Kadınlarda 1.67 Boyunda olan adaylar

- Boyun 1 m den fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg. dan fazla fark olmamak. gibi şartlar aranmaktadır.

KPSS 60-70 PUANLA ALIM YAPAN YERLER!

1) Zabıt Katibi Alımları

Adalet Bakanlığı tarafından açılan memur alım ilanlarında zabıt katipliği kadroları da bulunmaktadır. 2018 yılında yapılan 12 Binlik Adalet bakanlığı memur alımında kadroların yaklaşık 3000 tanesi zabıt katibi kadrosuydu. Bu alımlara önlisans 70 puan ile başvurabilirsiniz.

2) İnfaz Koruma Memuru Alımları

Adalet Bakanlığı bünyesinde her sene binlerce yeni infaz koruma memuru alımı yapılmaktadır. Bu alımlarada lise, önlisans ve lisans mezunları 70 puanla başvuru yapabilmekte ve memur olma hayallerine kavuşabilmektedirler

3) Mübaşir Alımı

Mübaşir alımları da Adalet Bakanlığı tarafından yapılan alımlardandır. Mübaşir alımında İKM ve zabıt katibi alımında olduğu gibi boy şartı ya da klavye sınavı şartı aranmaz. 70 puan ile başvuru yapabilirsiniz.

4) İcra Katibi Alımı

Adalet Bakanlığı tarafından yapılan alımlarda İcra Katibi kadrosu da bulunmaktadır. 2019 yılında en son yapılan alımda 1099 icra katibi memuru alımı yapılmış ve önlisans mezunları 70 puan ile başvurabilmişti.

5) Kredi Yurtlar Kurumu Alımları

Önlisans mezunları içinde bazı kadrolar açan Kredi yurtlar kurumu alımlarına 70 puan ile başvuru yapabilirsiniz.

6) Bekçilik Alımları

60 puan ile başvuru yapılabilen Bekçilik Alımları bazen KPSS'siz de yapılmaktadır. Bu alımlara herkes başvurabilmektedir.

7 ) Zabıta Memuru Alımları

Belediyeden belediyeye değişiklik göstermekle birlikte çoğu belediye 60 kpss taban puanı istemektedir.

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KPSS zabıta alımı ne zaman? 2020 KPSS önlisans zabıta alımı başvuruları başladı mı, başvuru şartları nelerdir?
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