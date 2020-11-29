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Küçük Görkem’i çanak anten kurtardı

’ün 100. Yıl Mahallesin balkondan düşen 16 aylık Görkem’i birinci bulunan çanak anten kurtardı.

ALİ FAİK ATAY ALİ FAİK ATAY
Giriş Tarihi: 29.11.2020 23:43 ABONE OL
Küçük Görkem’i çanak anten kurtardı
Olay akşam saatlerinde 100. Yıl Mahallesi 1063. Cadde cadde üzerinde bulunan Efsane apartmanında meydana geldi. İddiaya göre, 2. katta oturan anne Neslihan ve Uğur Geniş'in 16 aylık bebekleri Görkem, mutfak balkonunda yer alan tabure üzerine çıkarak camdan baktığı sırada bir anda dengesini kaybederek toprak zemine düştü. Çocuğunun düştüğünü fark eden anne Neslihan Geniş'in feryatlarını duyan apartman sakinleri ile yoldan geçen 2 kişi koşarak bebeğin yanına gitti. Olayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri Görkem Geniş'i Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sağlık durumu iyi olan Görkem bebeğin düşerken birinci katta bulunan çanak antene çarptığı ve yere yumuşak bir şekilde düşmesine neden olduğu belirtildi.
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Küçük Görkem’i çanak anten kurtardı
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