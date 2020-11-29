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’da kaçakçılara geçit yok

Emniyet ekipleri, zehir tacirlerine göz açtırmıyor.

İHSAN TUNÇOĞLU
Giriş Tarihi: 29.11.2020 15:02 ABONE OL
Kütahya’da kaçakçılara geçit yok

Kütahya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube (NARKO TİM) ekipleri, il dışından uyuşturucu madde geleceğine yönelik ihbarı değerlendirerek harekete geçti.

KOM Şube ve NARKO TİM şube ekiplerinin ortaklaşa yaptığı çalışma neticesinde S. T. adlı şüpheli, otogarda üzerinde tertibatla yakalandı.

S.T üzerinde yapılan üst aramasında ceketinin iç cebine gizlenmiş olarak 500 adet Ecstasy hap ele geçirildi.

'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' yapmak suçundan gözaltına alınan S.T, emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi.

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Kütahya’da kaçakçılara geçit yok
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