Maskesiz eğlencede 103 kişiye ceza 103 kişiye 324 bin lira ceza

İstanbul Kadıköy'de polis ekipleri tarafından bir eğlence mekanında gerçekleştirilen denetimler sonucunda, maske takmayan ve sosyal mesafe kuralına uymayan 103 kişiye toplamda 324 bin lira ceza kesilirken, üzerinden kuru sıkı silah çıkan bir kişi de gözaltına alındı.

324 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliği ekipleri, Kadıköy Zühtü Paşa Mahallesi'nde bulunan bir eğlence mekanında Koronavirüs denetimi gerçekleştirdi. 27 Kasım Cuma gecesi kapalı olması gereken mekana yönelik gerçekleştirilen denetimlerde; maske takmadığı ve sosyal mesafe kuralına uymadığı tespit edilen tam 103 kişiye, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereği toplamda 324 bin 450 lira idari para cezası kesildi.

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan aramalarda ise üzerinde kurusıkı silah bulunan bir kişi ise 5279 Sayılı Kanun Maddesi gereğince hakkında işlem yapılmak üzere gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.