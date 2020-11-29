Maskesiz-mesafesiz okey ve iskambil oynarken yakalandılar! Tam 127 bin 200 lira ceza kesildi!

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri, Koronavirüs salgını tedbirlerine uyulmayan bir kıraathaneye baskın yaptı. Adreste Okey ve İskambil oynayan ve maske ile sosyal mesafe kurallarına uymayan 40 kişiye 127 bin 200 lira idari para cezası kesildi. Çok sayıda kişi polisler adrese girince maske taktı. İş yeri mühürlendi. O anlar polis kameralarına yansıdı.

İstanbul Polisi, Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında kontrol ve denetimlerini aralıksız sürdürdü. Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri, Cumartesi günü saat 17.43 sıralarında Kağıthane Çağlayan Mahallesi Park Caddesi üzerinde bulunan bir kıraathanenin açık olduğunu tespit etti. Kontrol için söz konusu adrese giren Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri, kıraathanede bulunan kişilerin Koronavirüs salgını tedbirlerine uymadığını saptadı. Çok sayıda kişi polisler adrese girince maske taktı. İşletme sahibi olan Murat G. ve adreste Okey ile İskambil oynayan 39 kişiye maske ve sosyal mesafe kurallarını hiçe saydıkları için "1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na Muhalefet" gerekçesiyle üç bin 180'er lira idari para cezası kesildi. Toplamda 127 bin 200 lira idari para cezası kesildiği bilgisine ulaşıldı. İş yeri Kağıthane İlçe Zabıta Müdürlüğü Ekipleri tarafından mühürlenerek faaliyetlerine son verildi. O anlar polis kameralarına yansıdı.